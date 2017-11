Dode man gevonden in huis Eindhoven: geen misdrijf

EINDHOVEN - De man die donderdag dood in een huis aan de Van der Meystraat in Eindhoven werd gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Onderzoek heeft hiervoor geen aanwijzingen opgeleverd. De politie heeft dit desgevraagd gemeld.

Het is nu alleen nog wachten op de uitslag van een toxicologisch onderzoek, zo laat een woordvoerder weten. Dit laat meestal heel lang op zich wachten, dus de exacte doodsoorzaak zal voorlopig onduidelijk blijven.



Gealarmeerd door zorginstantie

De man huurde de woning. Hij was 64 en woonde er alleen. De politie kwam in actie nadat ze door een zorginstantie was gealarmeerd.