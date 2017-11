Stijn Vreven mag NAC Breda één wedstrijd niet coachen en mist 'Excelsior thuis'

BREDA - NAC moet het zondag, in de thuiswedstrijd tegen Excelsior, doen zonder de coaching van Stijn Vreven. De trainer van de Bredase club is door de KNVB voor één wedstrijd geschorst.

De Belg krijgt de straf, omdat hij vorige week zaterdag in de slotfase van het uitduel met Heracles Almelo naar de tribune werd gestuurd. Vreven wond zich op nadat scheidsrechter Pol van Boekel een handsbal van Dries Wuytens niet als strafschopwaardig had beoordeeld.



Penders en Bresser tijdelijk de baas

De aanklager betaald voetbal boog zich maandag over het gedrag van Vreven en kwam met een voorstel van één wedstrijd schorsing. NAC en Vreven hebben het schikkingsvoorstel geaccepteerd.



Tegen Excelsior hebben assistent-trainers Rob Penders en Jefta Bresser zondag de leiding. Hun ploeg begint het duel na de 2-1 nederlaag tegen Heracles als voorlaatste in de eredivisie.