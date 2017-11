'Dierenbeulen' weren uit varkenshouderij: PVV vraagt provinciebestuur om steun

EINDHOVEN - Varkensboeren die hun dieren opzichtig verwaarlozen, zouden hun leven lang geen beesten meer mogen houden. Ook zou de provincie veehouders naar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten vragen. De fractie van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) in Provinciale Staten heeft dit Gedeputeerde Staten voorgesteld.

Aanleiding voor het pleidooi is de recente veroordeling van een 48-jarige varkenshouder uit Veghel. De PVV spreekt van een dierenbeul.



'Dieren opzettelijk pijn gedaan'

De man moest zich vorige week donderdag bij de politierechter in Den Bosch verantwoorden voor dierenmishandeling. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij vorig jaar september zijn varkens ernstig verwaarloosd. De politierechter was het hiermee eens.



Er is ongeveer twintig varkens al dan niet opzettelijk leed aangedaan, oordeelde de rechter. Zo werd bij een aantal dieren dikke poten en/of hakken geconstateerd, maar ook andere wonden en aan- of afgevreten staarten. Verder werden (delen van) zieke of dode varkens niet afgevoerd en is verzuimd de dierenarts in te schakelen.



Taakstraf en boete

De man kreeg hiervoor een taakstraf van honderd uur waarvan twintig uur voorwaardelijk en een boete van tienduizend euro waarvan de helft voorwaardelijk.



De PVV wil verder gaan met een bestraffing van deze praktijken. De partij vraagt of Gedeputeerde Staten het met haar eens is dat ‘dit soort dierenbeulen’ een levenslang houdverbod zou moeten krijgen. Zo'n verbod komt ook geregeld ter sprake bij de discussies over illegale puppyhandelaren.



PVV: VOG hard nodig

Verder zou een VOG volgens de partij veel ellende kunnen voorkomen. Ze bepleit dan ook om zo’n verklaring als voorwaarde op te nemen in de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij. Dit is een plan van de provincie om de veehouderij duurzamer te laten functioneren in een leefbare omgeving.



De PVV wil de VOG ook als voorwaarde willen opnemen om te kunnen stalderen. Dit is het systeem dat er onder meer op neerkomt dat een boer pas mag uitbreiden wanneer hij elders stallen sloopt. Tot nu toe hebben zich overigens twee veehouders gemeld voor zo’n stalderingsbewijs.