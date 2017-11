Ongeluk met vier auto's zorgt voor file op de A58 bij Oirschot, linkerrijstrook dicht

OIRSCHOT - Op de A58 bij Oirschot zijn dinsdagochtend vier auto’s op elkaar gebotst. De linkerrijstrook in de richting van Tilburg is dicht door het ongeluk. De vertraging loopt flink op.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies ontstond. Ook is het niet bekend of er gewonden zijn.



Automobilisten moeten rekening houden met een file van zo'n zes kilometer. De vertraging is ongeveer een half uur.