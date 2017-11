Voetganger (80) overleden na botsing met auto in Bergeijk

BERGEIJK - De man die maandagavond gewond raakte toen hij in Bergeijk werd aangereden door een auto, is maandagnacht overleden in het ziekenhuis.

Het 80-jarige slachtoffer komt uit Bergeijk. Dit meldt de politie dinsdag.



Volgens een woordvoerder stak de man plotseling over toen hij op de Nieuwstraat in zijn woonplaats werd geschept door een auto . De bestuurster van deze wagen, een 26-jarige vrouw, kon hem niet meer ontwijken.Agenten hebben haar gesproken en laten blazen. Hieruit bleek dat ze niet te veel had gedronken. Verkeersspecialisten hebben ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.