Webcamafperser Aydin C. schrijft stiekem een boek in de bak

Aydin C. in de rechtzaal. (Beeld: archief)

TILBURG - Webcamafperser Aydin C. uit Tilburg heeft een boek geschreven in de gevangenis. In de online publicatie die dinsdag verschijnt, schrijft hij over ‘politiegesjoemel’ en ‘onbekwame rechters’, meldt het Brabants Dagblad. Opmerkelijk is dat zijn advocaat niets af wist van het boek, zo liet hij Omroep Brabant weten.

C. zit een straf uit van tien jaar en acht maanden voor het bezitten van kinderporno en het afpersen en aanranden van 34 jonge meisjes. Maar hij is vooral bekend vanwege de dood van de Canadese Amanda Todd. Het 15-jarige meisje maakte in 2012 een einde aan haar leven, nadat ze jaren door C. zou zijn achtervolgd en bedreigd. Deze zaak is niet meegenomen in de eerdere strafzaak, omdat Canada hem wil vervolgen.

Smokkelen

Het boek van Aydin C. heet ‘Ik Spreek’ en dat is opvallend, omdat C. zich tijdens zijn proces beriep op zijn zwijgrecht. Om zijn boek de gevangenis uit te smokkelen, zou de Tilburger een medegedetineerde voor zijn karretje hebben gespannen. Deze man kreeg op de dag van de vrijlating enveloppen mee met in totaal meer dan zeshonderd pagina’s.



Onschuldig

Het boek is een aanklacht tegen justitie en politie, gaat over zijn leven in de gevangenis maar ook over de zaak Amanda Todd. De Tilburger beweert onschuldig te zijn. Die zaak wordt dus behandeld in Canada. Tegen de uitspraak in maart van de rechter in Nederland, is C. in hoger beroep gegaan. Dat proces begint vrijdag.