Mathieu van der Poel last rustpauze in: 'Ik ga even naar de zon'

HOOGERHEIDE - Mathieu van der Poel neemt rust. De wielrenner komt komend weekeinde niet in actie tijdens de veldritten in Hasselt en Mol. "Ik ga even naar de zon", laat de veelvraat weten.

De wedstrijden van komend weekeinde tellen niet mee voor de belangrijkste klassementen. Voor ‘VDP’, die dit seizoen nog bijna overal aan de start is verschenen, is het dus een mooi moment om even wat gas terug geven.



Het seizoen van Van der Poel is al meer dan geslaagd. Hij heeft al vijftien zeges geboekt en is daarmee enorm dominant. Voor de concurrentie zijn er slechts de kruimels. Dat maakt de Brabantse veldrijder met afstand dé favoriet om volgend jaar in Valkenburg wereldkampioen te worden.Van der Poel zoekt deze week de Spaanse zon op. "Ik ga daar ook wat trainen", laat hij weten. Afgelopen weekeinde werd 'VDP' tweede in het Duitse Zeven en won hij de veldrit in Hamme.Hieronder is een samenvatting van de race van zondag te zien.