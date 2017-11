Ouders zien verhuizing van 'groene' basisschool naar centrum van Breugel niet zitten

SON EN BREUGEL - De gemeente Son en Breugel wil een bruisend nieuw centrum en daar hoort een school bij. Basisschool De Krommen Hoek is een van de twee basisscholen die in het splinternieuwe gebouw zou moeten komen. De ouders van kinderen op die school willen best bruisen, zo zeggen ze, maar een verhuizing zien ze totaal niet zitten.

Op dit moment heeft de school een groen schoolplein, met een bos erachter. Naast de school ligt ook nog een groot grasveld waar de kinderen kunnen spelen. Volgens een van de boze ouders, Bob Hopstaken, is dat precies waarom de school moet blijven waar hij zit.



“Dit is een van de mooiste locaties van de regio, als kind wil je hier op school zitten. Ouders vanuit heel Son en Breugel brengen hun kinderen hier naar school, juist vanwege de rustige en natuurlijke omgeving.”



Dat er bij het nieuwe gebouw een parkje zou komen, is voor de ouders niet genoeg. “Als we onze kinderen in zo’n druk centrum naar school willen laten gaan, waren we wel in Eindhoven gaan wonen. Wij wonen hier voor het rustige dorpse karakter en de groene omgeving.”

Bovendien denkt Hopstaken dat de bestaande locatie met een verbouwing een unieke locatie in de regio kan worden. “Wij snappen niet dat onze wethouder en ons bestuur geen oog hebben voor deze prachtige locatie. Deze school biedt mogelijkheden om uit te breiden met een groen en duurzaam karakter. Daar zou de gemeente mee kunnen scoren.”



Mooie kans

Volgens Annemie Martens van het overkoepelende schoolbestuur PlatOO, is het verhuisplan helemaal niet zo slecht. “De gebouwen van basisschool De Regenboog en De Krommen Hoek zijn veertig en bijna veertig jaar oud. Het plan van de gemeente geeft ons een mooie kans om een nieuw schoolgebouw te realiseren.”

Martens betreurt het dat de ouders zich niet gehoord voelen in het proces. Tegelijkertijd benadrukt ze dat het plan nog niet in beton is gegoten. “Het is aan de gemeenteraad om ja of nee te zeggen tegen dit plan. De ouders mogen inspreken tijdens de raadsvergadering, dat zullen ze ook gaan doen en dat is heel goed.”

Dinsdagavond wordt de kwestie in het bijzijn van de boze ouders besproken in de gemeenteraad.