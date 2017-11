Politie zoekt nog zeven meisjes in Bavelse zedenzaak

BREDA - Het politieonderzoek in de Bavelse zedenzaak is nog in volle gang. De recherche zoekt naar de identiteit van zeven meisjes met wie de verdachte contact had via Skype en Snapchat. De rechtbank in Breda bepaalde dat de 19-jarige verdachte ook de komende maanden in de cel blijft. Dat bleek dinsdag op een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Breda.

De verdachte was er zelf niet bij en bleef in zijn cel. Op de tribune zaten familieleden van zeker twee slachtoffers. Toen de zaak in de publiciteit kwam veroorzaakte hij veel ophef in Bavel.



Naaktfoto's

De man wordt ervan verdacht dat hij minderjarige meisjes chanteerde met naaktfoto's. Dat zou zijn begonnen toen hij ook zelf nog minderjarig was. Bovendien zou hij ook een meisje van 12 hebben verkracht en met een 13-jarig meisje ontucht hebben gepleegd.



De officier van justitie legde uit dat het onderzoek tijd in beslag neemt omdat er buitenlandse rechtshulpverzoeken lopen. Dat houdt in dat de politie gegevens zoekt van sociale media-accounts en mailadressen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse autoriteiten zoeken dat dan voor de Nederlandse politie uit.



Kind of volwassene?

De zaak is ingewikkeld omdat de verdachte deels als minderjarige - mogelijk vanaf zijn vijftiende - strafbare feiten zou hebben gepleegd, maar ook als meerderjarige. Minderjarigen (onder de 18) komen voor een kinderrechter achter gesloten deuren. Advocate Vroegh benadrukte dat hier het jeugdstrafrecht geldt en dat het proces dus niet thuis hoort in een openbare zitting. Het OM is het daar niet mee eens omdat hij volwassen was toen hij de fout in ging.



De advocate stond ook stil bij de media-aandacht. "Het is een heksenjacht geworden, echt verschrikkelijk." Vroegh is bang dat door de vele aandacht, eventuele onbekende getuigen worden beïnvloed. De advocate zei verder dat ze een klacht heeft ingediend over een interview dat de plaatsvervangend hoofdofficier heeft gegeven over de zaak.



Ze vroeg of haar cliënt onmiddellijk kon worden vrijgelaten. Ook hier was het OM het niet mee eens. De rechtbank besloot de man in de cel te houden, vanwege het maatschappelijk belang.



Veel foto's van meisjes

Bij de jongen thuis in Bavel vond de politie op 20 juni digitale foto's die worden omschreven als kinderporno: negenhonderd foto's en 170 filmpjes. Daarop staan volgens het OM veertig tot 45 verschillende meisjes. De verdachte zit al vast sinds de huiszoeking van juni. Hij is in de cel 19 jaar geworden. Na de zomer kwam de zaak in het nieuws, toen er een openbare zitting werd gehouden.



De rechtbank heeft opdracht gegeven tot een nieuw persoonlijkheidsonderzoek naar de verdachte, zowel door een psycholoog als psychiater. Op 8 februari gaat het proces verder, dan weer in een openbare zitting.