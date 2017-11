Directeur Biospares moet cel in: mestfabriek bracht milieu in gevaar

Biospares, dat zo in opspraak is gekomen (foto: René van Hoof).

DEN BOSCH - De directeur van Biospares, de voormalige mestverwerker in Nistelrode, moet de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Volgens de rechter heeft hij zich meermalen schuldig gemaakt aan illegale lozingen van afvalwater en mest, vervuilingen en andere overtredingen. Hierdoor is het milieu tussen oktober 2014 en december 2015 zware schade toegebracht.

De man kreeg een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. Zijn bedrijf werd een boete van 40.000 euro opgelegd. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden dezelfde straf.



Hoger beroep

Het Brabants Dagblad weet te melden dat de man in hoger beroep gaat. Hij liet dat twee weken geleden tijdens de zitting al doorschemeren.



“Het is godgeklaagd dat de officier van justitie een half jaar van mijn leven wil eisen”, riep de man toen uit. “Ze wil een voorbeeld stellen, omdat milieu een hot item is. Dat gaat haar niet lukken, over my dead body!”

'Waarschuwingen genegeerd'

De man doelde op de brede maatschappelijke discussie over mestfraude. Justitie meende dat hij jarenlang waarschuwingen van toezichthouders naast zich neer heeft gelegd en dat terwijl hij zich bewust was van de gevaren.



Tijdens de zitting werd onder meer de gigantisch mestlekkage van december 2015 behandeld. De directeur van Biospares zou hierbij bewust in de fout zijn gegaan. Hij verdedigde zich door te stellen dat een bassin ‘overstroomd was door hevige regenval’ en dat de opslag ’absoluut niet lek' was.



'Voor het karretje gespannen'

Zijn advocaat, mr Leijendekker, stelde dat er met een dubbelloops jachtgeweer op een mug geschoten was. Hij bepleitte vrijspraak en suggereerde dat het Openbaar Ministerie zich voor het karretje had laten spannen van de provincie, die de man hoe dan ook weg wilde hebben uit het buitengebied van Nistelrode.

De rechtbank mag dan hebben geoordeeld: het laatste woord over Biospares is nog lang niet gesproken. De veroordeelde man heeft namelijk ook een proeftijd van twee jaar gekregen en hij gaat dus zo goed als zeker in hoger beroep. Bovendien loopt er nog een bestuursrechtelijke procedure tegen Biospares.