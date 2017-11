Topzwemster Maud van der Meer is zwanger

UDEN - Topzwemster Maud van der Meer verwacht in juni haar eerste kind. Dat maakte de Udense bekend via haar Instagram-pagina.

De aankondiging van haar zwangerschap deed ze op onderstaande wijze.



De 25-jarige Udense blijft onderdeel van het Nationaal Trainingscentrum in Eindhoven, ook tijdens haar zwangerschap. Na de bevalling wil ze haar topsportcarrière weer oppakken. Het eerste doel is presteren op het WK langebaan in 2019.In 2016 deed Van der Meer mee aan de Olympische Spelen. Ze zwom in de series. De Nederlandse ploeg viel in Rio net buiten de prijzen, met een vierde plek.