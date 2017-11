Dollemansrit en nog vier andere misdrijven in een uur: jaar celstraf

DEN BOSCH - Een 37-jarige man uit Eindhoven gaat anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, de cel in omdat hij vijf misdrijven in amper een uur pleegde. Hij stal een auto, bedreigde een pompbediende, jatte twee ijsjes, reed bijna een gezin aan en veroorzaakte een verkeerschaos op de A50 bij Veghel.

De man mag ook twee jaar lang niet autorijden en moet een schadevergoeding van ruim 5600 euro betalen. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald.



Het spoor van ellende begon in juni 2015 bij een garage in Sint Oedenrode. De man stal een auto, wat gereedschap en zo’n drieduizend euro. Hij ging daarna naar een tankstation en bedreigde een kassamedewerker. ‘I kill you’, werd er geschreeuwd. De buit stelde niet veel voor: twee ijsjes.



Peuter bijna geraakt

De Eindhovenaar joeg daarna wandelaars in een park in Veghel de stuipen op het lijf. De gestolen auto kwam op een voetpad keihard op een vader, moeder en hun kindje op een driewieler af. De peuter werd bijna geraakt. ‘De wagen scheerde op nog geen halve meter langs hem af’, zei de moeder eerder.



De rechtbank ziet dit als een poging tot zware mishandeling. De man bracht het kind en andere mensen in het park in ‘groot en levensbedreigend gevaar’.



Crash op A50

De dollemansrit eindigde uiteindelijk op de A50. Getuigen zagen de jeep slingeren en een vrouw op de schoot van de Eindhovenaar zitten. De man kwam in de vangrail van de middenberm terecht.



Bij de crash raakte een andere man, die ook bij hem in de auto zat, zo gewond dat hij drie maanden lang niet kon werken. Door het ongeluk was de snelweg in de richting van Eindhoven twee uur lang dicht.



De rechtbank heeft hem vrijgesproken van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de inzittende van de auto en voor het bezit van MDMA. Er was niet voldoende bewijs voor deze feiten.