Teksten op de straten voor werkloze jeugd: 'Altijd maar schooien bij je maten?'

TILBURG - Er is misschien wel niets leuker dan de straten volkalken met verf. De jeugdregisseurs van Jongerenpunt Midden-Brabant konden deze week hun gang gaan wat dat betreft. Ze spoten teksten op de straat om de aandacht van werkloze jongeren te trekken.

Teksten als 'Ook altijd maar schooien bij je maten?' of 'Wil jij ook iets anders dan de hele dag Netflixen?'



Sinds begin dit jaar bestaat het Jongerenpunt Midden-Brabant. Vijf jeugdregisseurs proberen jongeren tussen de 18 en 27 jaar aan een baan of opleiding te helpen: "Met deze actie proberen we jongeren er op te attenderen dat we er zijn en dat we graag met ze meedenken", vertelt Jolijn, één van de jeugdregisseurs.





Het jongerenpunt is een initiatief van de provincie en negen gemeentes in Midden-Brabant. Het is speciaal in het leven geroepen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Zo'n honderdvijftig jongeren werden tot nu toe succesvol geholpen: "We luisteren naar ze en proberen advies op maat te geven. Dat kunnen jongeren zijn zonder opleiding, maar ook HBO'ers. We proberen ze houvasten te geven en willen graag dat ze zelfredzaam worden", vertelt Jolijn.Jolijn weet zelf hoe lastig het kan zijn om aan een baan te komen. Dat merkte ze na het behalen van een HBO-diploma: "Mensen denken vaak: 'die HBO'er vindt zijn weg wel', maar dat is toch lastiger dan je denkt. Vaste contracten worden bijna niet meer gegeven. Na drie maanden sta je weer op straat omdat er geen geld is voor een vast contract. Elke keer moet je dan weer opkrabbelen."Extra dankbaar is het dan als je een baan hebt waarmee je anderen aan werk kunt helpen: "Het geeft veel voldoening en het is mooi om een ander te zien groeien."