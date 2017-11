Jannes van boyband Fource gillend onthaald op school na Songfestivalavontuur: 'Het was super leuk'

TILBURG - Twee dagen geleden zongen ze nog de sterren van de hemel tijdens het Junior Songfestival in Georgië met hun nummer 'Love me', maar dinsdag is het weer business as usal voor de vier zangers van de boyband Fource. Ook voor de 14-jarige Jannes Heuvelmans uit Berkel-Enschot, die 's morgens feestelijk werd onthaald op zijn school, het Koning Willem II College in Tilburg.

Een rode loper, gouden balustrade, ballonnen, slingers en heel veel giechelende meisjes, Jannes werd als een echte beroemdheid onthaald op zijn school. Hoewel Fource als vierde eindigde bij het Junior Songfestival, is hij hier een held. Onder luid gejuich wandelde hij het schoolgebouw binnen. Volgens Marjolijn Cuppers, waarnemend rector, is Jannes 'echt ontzettend in trek' bij de meiden.





"Het was geweldig, echt super leuk", blikt Jannes terug op het Georgisch avontuur. "We zijn als vierde geëindigd, dus het is goed gegaan." Eenmaal binnen krijgt hij een enorme taart overhandigd, met daarop de tekst 'Jannes gefeliciteerd!'. Die gaat hij eerlijk delen met de hele klas. "Die krijg ik echt niet alleen op!"