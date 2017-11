Twee jongens (15 en 16) opgepakt voor overval cafetaria Best

BEST - De recherche heeft dinsdagmorgen twee jongens van 15 en 16 jaar oud opgepakt voor een gewapende overval op cafetaria De Heivelden in Best, in februari dit jaar. De twee verdachten komen uit Helmond en Best.

De eigenaar en twee medewerkers van het cafetaria aan de Rendierhei werden op 10 februari rond halftien 's avonds bedreigd met een vuurwapen door twee personen. De overvallers maakten een onbekend geldbedrag buit en gingen er vandoor in een zwarte Volvo stationwagon.



De jongens zitten vast en worden verhoord door de politie.