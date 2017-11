Dartskenner Arjan van der Giessen buigt zich over de WK loting: 'Van Gerwen-Taylor is droomfinale'

EMPEL - De WK-loting is bekend. De Brabantse darters weten wie ze volgende maand treffen in het Londense Alexandra Palace. Dartskenner Arjan van der Giessen buigt zich over de kansen van onze jongens. "De droomfinale is er een tussen Michael van Gerwen en Phil Taylor."

Arjan over Michael van Gerwen. Mighty Mike is de nummer één van de wereld.

"Michael is dé topfavoriet. Hij staat met een dikke stip bovenaan bij alle bookmakers. In de eerste ronde speelt hij tegen Christian Kist. Dat gaat Van Gerwen makkelijk winnen. Michael ligt niet wakker van Kist. Als ik zo naar het speelschema kijk, wacht de eerste lastige wedstrijd voor Van Gerwen pas in de kwartfinale. Dan zou hij in theorie Raymond van Barneveld treffen."



"Michael haalt altijd het beste in Raymond naar boven. Van Barneveld heeft darts op de kaart gezet in Nederland. Als hij tegen Van Gerwen gooit, wil hij altijd laten zien dat hij nog niet afgeschreven mag worden. Hij heeft dan zoiets van: ik ben er ook nog."



"Ik verwacht dat Van Gerwen de finale haalt. De droomfinale zou een wedstrijd tussen hem en Phil Taylor zijn. Het botert niet tussen beide heren. Er zit een bepaalde spanning. Het is bovendien het laatste WK van Taylor. Michael heeft al wel eens uitgesproken dat hij niets liever wil dan Taylor verslaan in de finale."



Arjan over Jelle Klaasen. Klaasen is de nummer twaalf van de wereld. Hij begint het WK tegen Jan Dekker.

"Jelle doet het tijdens het WK vaak goed, maar je kunt er niet omheen dat Klaasen minder in vorm is. Ik denk dat hij de lichte favoriet is in de wedstrijd tegen Dekker. Ik zie hem die partij ook wel winnen, maar in de tweede ronde wacht al een lastige kluif. Dan wordt het Stephen Bunting of Dimitri van den Bergh. Als hij ook dan wint, wacht hoogstwaarschijnlijk Mensur Suljovic. Daar zie ik Jelle echt niet van winnen."



"Voor Klaasen staat dit WK veel op het spel. Hij heeft veel punten te verdedigen voor de wereldranglijst. Dat is omdat hij twee jaar geleden de halve finale van het WK haalde. De toen behaalde punten vallen nu weg. Als hij een minder WK draait, gaat Klaasen terugvallen op de wereldranglijst. Ik denk dat hij daar in zijn hoofd wel mee bezig is."



"Jelle weet hoe het er op een WK aan toegaat en kan normaal gesproken ook ver komen, maar ik zie het dit jaar niet gebeuren."



"Benito heeft het niet getroffen met de loting. Het gaat voor hem heel lastig worden tegen West. Dat is een goede speler. Hij heeft ook al een paar keer laten zien dat hij toppers kan verslaan. Aan hem zal Benito een hele zware dobber hebben.""Benito staat niet lekker te gooien. Dat is eigenlijk het laatste half jaar al zo. Af en toe laat hij aardige dingen zien, maar het is allemaal niet constant genoeg. Natuurlijk hoop ik dat hij zijn vorm snel terugvindt en het op het WK laat zien, maar ik verwacht dat eerlijk gezegd niet."