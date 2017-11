Custom Powders ontkent lozing kankerverwekkend GenX

HELMOND - Custom Powders in Helmond ontkent dat het ooit water met GenX heeft geloosd. Wel wordt er water waarin deze giftige stof zit, opgevangen en afgevoerd om volgens wettelijke normen te kunnen worden verbrand.

Ook verwerkt het op basis van een in 2011 verstrekte milieuvergunning producten van Chemours, die GenX bevatten. Dit chemiebedrijf in Dordrecht kwam pas in het nieuws, omdat het deze stof heeft geloosd.



Bedrijf wil meewerken

Volgens dijkgraaf Lambert Verheijen van Waterschap Aa en Maas is bij Custom Powders hetzelfde gebeurd, zij het per ongeluk en in lage hoeveelheden. Ook is de volksgezondheid niet in gevaar geweest. Custom Powders voelt zich niet aangesproken, is teleurgesteld in het waterschap en wil zelfs aan elk verzoek meewerken om de bron van de vervuiling op te sporen.



In een verklaring staat dat het vorige week zelf lokale autoriteiten heeft benaderd nadat Rijkswaterstaat bekend had gemaakt dat er lage hoeveelheden GenX in de Maas en Dommel terecht waren gekomen.



Vervolgens heeft het bedrijf uitgebreid gesproken met betrokken gemeenten, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (die het naleven van milieuregels controleert), Rijkswaterstaat en Waterschap Aa en Maas.Mogelijk is toen de indruk ontstaan dat het Helmondse bedrijf heeft gezegd dat het de kankerverwekkende stof heeft geloosd.