Boodschappenbusje voor ouderen in Schijndel: 'Ze zijn er eens uit'

SCHIJNDEL - In Schijndel reed dinsdag voor de eerste keer een taxibusje dat ouderen naar de supermarkt brengt. Het boodschappenbusje is er voor ouderen die slecht ter been zijn en die zelf moeilijk de deur uit kunnen.

"Wat een geweldige service",zegt Lenie Boer. De 75-jarige vrouw is dolblij met het busje:"Zeker ben ik er heel blij mee, nou kom je op plaatsen waar je normaal niet komt, je kan veel kopen en het is ook nog gezellig".



Een uitkomst

"Voor deze mensen is het een uitkomst, we hopen dat het nog lang blijft bestaan, en ze zijn er eens uit", zegt vrijwilligster Nollie die de ouderen begeleid.



De boodschappenbus is een initiatief van Welzijn de Meierij. Voorlopig rijdt het busje één keer in de twee weken. Als het aan de ouderen ligt mag dat wel elke week zijn. Voor 2 euro zijn ze dat uit en thuis gebracht met een volle boodschappentas.