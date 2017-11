Boek over Rico Verhoeven: vlak voor kerst in de winkel

HALSTEREN - Er is een boek geschreven over kickbokser Rico Verhoeven uit Halsteren. Het boek heet Rico en komt vlak voor kerst uit.

Het verhaal is opgetekend door schrijver en journalist Leon Verdonschot. Hij volgde Verhoeven een jaar lang op de voet. Hij was bij trainingen en wedstrijden van de populaire vechtmachine, maar maakte ook zijn thuissituatie van dichtbij mee.



De jeugd

In het boek vertelt Verhoeven over zijn jeugd, die niet altijd makkelijk was. Ook de bijzondere en complexe band met zijn vader komt daarbij aan bod. De vader van Verhoeven overleed onlangs.





Wie het boek wil kopen, moet daarvoor twintig euro neertellen.