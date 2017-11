Vieze-Sint-sketch Hans Teeuwen als teaser voor eigen online platform

BUDEL - Zijn eigen online videoplatform. Dat is wat cabaretier Hans Teeuwen vrijdag om stipt 12 uur gaat lanceren. Tegen betaling kunnen liefhebbers daar alles zien en horen wat de komiek deed, doet en nog gaat doen. De toon is vast gezet met een eerste video waarin de bekendste hulpsinterklaas van Nederland openhartig vertelt.

Het is bepaald geen standaard hulpsinterklaas die hier geïnterviewd wordt. We zien een rokende, whisky nippende, tijdens zijn priesteropleiding seksueel verknipt geraakte en agressieve hulpsinterklaas helemaal los gaan. "Pakt Sinterklaas weleens iemand bij de strot en zegt, als je nou godverdomme niet gewoon je taken uitvoert, dan sla ik het bloed uit je ogen. Ja natuurlijk gebeurt dat."



Het is niet voor het eerst dat Teeuwen in de rol van hulpsinterklaas kruipt. Hij ging al eens als goedheiligman op bezoek op de afdeling Debiteuren Crediteuren in een aflevering van Jiskefet. Het bezoek ontspoorde toen Edgar onder de tabberd moest.



In de nieuwe sketch: "Ik denk dat je zeker kunt zeggen dat ik daar over grenzen ben gegaan. Waarbij ik wel zou willen aantekenen dat er bij mij ook een cadeautje door de schoorsteen is geschoven waar ik ook niet op zat te wachten. Maar goed, dat hoort er dan bij."Met de Sint-sketch hoopt Teeuwen abonnees te werven voor het online platform Hans Teeuwen World , dat vrijdag om 12.00 gelanceerd wordt. Daarop komen onder meer alle shows van de cabaretier te staan, ook 'Echte Rancune' die nog nooit op televisie is uitgezonden."Nostradamus met zijn strakke groene broek, die stond hem goed." Bij de echte fan zal deze zin spontaan een glimlach op het gezicht brengen. Voorspeller Nostradamus speelt de hoofdrol in één van de bekendere sketches van Hans Teeuwen. Speciaal voor zijn nieuwe platform trekt de cabaretier zelf de strakke groene broek aan. Figuurlijk dan, hij gaat horoscopen verzorgen voor de leden.Wat toegang tot Hans Teeuwen World kost? Wie nu beslist, betaalt het eerste jaar 19,99 euro, daarna per jaar 44,99. En dat is, zo stelt de cabaretier, 'een bedrag waar godverdomme een hoer nog niet voor over je heen wil pissen'.