Roy Donders neemt nieuwe clip op: 'Ik ben al tevreden als iedereen het nummer kan meezingen' [VIDEO]

TILBURG - Hij is kapper, ondernemer en natuurlijk een beroemde stylist. Maar diep van binnen is Roy Donders gewoon een echte volkszanger, dat deed hij al lang voordat hij op tv kwam. Dinsdag nam de stylist van het zuiden zijn nieuwe clip op van het nummer 'Het gaat van'.

En zoals het hoort bij een nummer van een volkszanger gaat het over de liefde en alles wat daar bij komt kijken. Het moet gezegd, het is een aanstekelijk deuntje dat in je hoofd blijft hangen. “Dat heeft een nummer ook gewoon nodig, iets wat blijft hangen, iets wat je weer wil horen of waar je een poaar minuten later weer aan denkt. En ik denk dat dit liedje veel van dat soort klankjes en melodietjes heeft,” aldus Donders.



Hitpotentie

Het nummer hoeft van Roy niet per se een hit te worden. “Wat is nou nog een hit in Nederland,” filosofeert de zanger. “Ik ben al tevreden als iedereen mijn nummer in de kroeg kan meezingen.”



In december heeft hij voor het eerst een groot concert. Hij treedt op in 013. “De Ziggo Dome en Ahoy zijn ook mooi, maar ik blijf nog even lekker in Tilburg. Ik ben pas 26 en ik heb nog een hele toekomst voor me, dus wie weet in de toekomst.”