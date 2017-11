Man rijdt met volle vaart achterop vrachtwagen, bestuurder gewond naar ziekenhuis

MOERGESTEL - Een auto is dinsdag met hoge snelheid achterop een stilstaande vrachtwagen gereden op de Akkerweg in Moergestel. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe ernstig de verwoningen van het slachtoffer zijn, is nog onduidelijk. Omstanders zouden de man uit de auto hebben gehaald en eerste hulp hebben verleend. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd.



De politie heeft de weg agfesloten voor onderzoek naar het ongeluk. De politie zoekt nog getuigen.