Politie stuit op 120 illegale mortierbuizen in Liessel

LIESSEL - De politie heeft maandagavond in Liessel 120 mortierbuizen gevonden. Het illegaal vuurwerk is in beslag genomen. In Meijel, in Noord-Limburg, werd ook veertig kilo illegaal vuurwerk gevonden in een woning en een auto.

Bij de doorzoeking van het huis aan de Rijtakker in Meijel vond de politie daarnaast henneptoppen en zakjes met wit poeder.



De bewoner van het huis is opgepakt en krijgt een proces-verbaal.