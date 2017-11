Breda krijgt foodhal met ruim 20 restaurantjes

BREDA - Breda krijgt een eigen foodhal. In de voormalige Casinobioscoop in de Reigerstraat komen zo’n 20 mini-restaurantjes, met een centrale bar en een binnenplaats met eet- en drinkgedeelte.

De foodhal is een project van ontwikkelaars Business 2 Real Estate, Maas-Jacobs en Ebitor. De hal gaat zeven dagen per week open van 12.00 tot 23.00 uur. De bedoeling is dat de deuren eind 2018 opengaan.



1700 vierkante meter

Het pand waar de hal moet komen, is ruim 1700 vierkante meter groot. Naast een eetgedeelte komt er ook nog een kelderbar in het gebouw, maar die wordt aan een andere partij verhuurd.



Breda is de tweede stad in Brabant die een eigen foodhal krijgt. In Eindhoven opende dit jaar de Down Town Gourmet Market.