Oranjevrouwen met Van de Donk en Groenen in de basis weten Ierse noot niet te kraken

NIJMEGEN - De Oranjevrouwen hebben dinsdagavond een geweldig succesvol voetbaljaar afgesloten met een gelijkspel tegen een stug verdedigend Ierland. Ook de in de basis gestarte Brabantse speelsters Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen konden het verschil niet maken.

Oranje zette Ierland in de eerste helft direct flink onder druk, dat leidde tot een aantal goede kansen. Zo schoot Van de Donk in de zeventiende minuut rakelings over de goal. Er waren ook goede kansen voor Martens en Van Lunteren.



Ierland loerde ondertussen vooral op de counter. Spits Amber Barret wist een aantal keer gevaarlijk voor de goal van Oranje te verschijnen, maar zonder resultaat.



De tweede helft kende hetzelfde spelbeeld als het eerste bedrijf. Nederland was de bovenliggende partij en creërde ook de nodige kansen, maar de bal wilde de goal niet in. In de 82e minuut werd Van de Donk nog gewisseld voor een andere Brabantse speelster, Kika van Es.Voor Van de Donk had de wedstrijd tegen Ierland nog een speciaal tintje. Ze speelde haar 75e interland voor Oranje. Haar debuut was op 15 december 2010 tijdens Mexico-Nederland (1-3).De dames staan na het gelijkspel nog steeds eerste in de poule, met zeven punten uit drie wedstrijden. Maar de spanning is allesbehalve weg uit de poule.De huidige stand in de wk-kwalificatie:1. Nederland 3-7 (+6)2. Ierland 3-7 (+4)3. Noorwegen 3-6 (+7)4. Noord-Ierland 3-3 (-3)5. Slowakije 4-0 (-14)