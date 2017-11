Gewonde bestuurder zet het op een lopen na botsing in Nieuwkuijk

NIEUWKUIJK - Twee auto’s zijn dinsdagavond op de Nieuwkuijksestraat in Nieuwkuijk tegen elkaar gereden. Een van de bestuurders vluchtte na het voorval.

Volgens omstanders had de gevluchte bestuurder een hoofdwond. De politie kon hem met behulp van een helikopter al vrij snel opsporen. Hij had zich verstopt in de bosjes.



Waarom de man weg is gerend, is niet duidelijk. Hij is door de politie naar het ziekenhuis gebracht.