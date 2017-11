Jubileumwedstrijd geen succes voor Daniëlle van de Donk: 'Had het met anders voorgesteld'

NIJMEGEN - Daniëlle van de Donk speelde dinsdagavond haar 75ste interland voor Nederland. Het werd geen interland waar ze met veel plezier op terug zal kijken, de Europees kampioen kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Ierland.

"Ik had het me wat leuker voorgesteld. Maar gelukkig hebben we niet verloren", zei de speelster uit Valkenswaard na afloop van de puntendeling in De Goffert. Gezien het spelbeeld was het ongelofelijk dat Oranje niet wist te winnen van de Ieren. "Hoe het kan? Dat vraag ik mezelf ook nog steeds af. Het voelt als een nederlaag, we hadden gewoon moeten winnen."



Jackie Groenen geeft in de mixed zone aan dat Oranje ook wel wat pech heeft gehad. Zo had Nederland in de slotfase een penalty moeten krijgen. "Je moet een beetje geluk hebben. In de eerste helft halen ze de bal van de lijn, een bal op de paal. Als die balletjes er in net in gaan, dan kom je misschien op 1-0 of 2-0. Dan voetbal je ze kapot."



'Nog niet meegemaakt'

Van de Donk weet dat Nederland in de toekomst vaker te maken krijgt met ploegen die zich volledig ingraven. "Ja, zeker. We moeten hier wel op gaan trainen. Dit hebben we nog niet vaak meegemaakt. We hebben altijd wel een beetje een voetballende ploeg gehad. Nu was er nul voetbal, gewoon geen."



Tekst gaat verder onder de video.



Ook Groenen weet dat er meer landen tegen de Europees kampioen erg defensief gaan spelen. "Het is allemaal anders geworden, je weet dat het er bij hoort. We moeten hier van leren."Het jaar 2017 gaat voor de voetbalvrouwen de boeken in als een droomjaar, de ploeg pakte in eigen land de Europese titel. Afsluiten met 0-0 tegen Ierland is een klein smetje. "Het is zeker zonde. Maar we moeten vooral de positieve dingen die we hebben meegemaakt niet vergeten. Dat dit er tussen zit is gewoon voetbal, topsport. Het hoort er allemaal bij. We moeten nu gewoon doorpakken."