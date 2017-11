Theo Weterings in poppodium 013 geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Tilburg

TILBURG - Theo Weterings is dinsdagavond in poppodium 013 geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Tilburg. Onder het toeziend oog van een groot aantal stadsgenoten, familieleden en nieuwe collega's kreeg hij de ambtsketen omgehangen. Weterings omschreef zijn nieuwe functie als ‘thuiskomen’.

In een speech zei commissaris van de koning Wim van de Donk dat hij verwacht dat Weterings een burgervader is die grenzen stelt. Waarmee hij doelde op de georganiseerde misdaad.



Verder werd Weterings binnengehaald als ‘jongen van de stad’. Een kwalificatie die hij zelf eer aandeed door de zaal te vragen met hem het Tilburgse volkslied in te zetten. De burgervader gaf daarbij het goede voorbeeld door uit volle borst mee te zingen.



Weterings vertrouwde de zaal toe dat hij veel naar zijn inwoners wil luisteren. “Ik zal het gesprek met de mensen in de wijk aangaan. Ik wil met hen praten over hun zorgen en naar oplossingen zoeken.” Ook beloofde hij werk te maken van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en ondermijning. “Daar heb ik u allen bij nodig.”“Het is heel mooi om daar je kleine broertje te zien”, vertelt Johan Weterings. Samen met zijn jonge broertje Theo en hun elf andere broers en zussen groeide hij op in Tilburg. “Dat heb je je nooit kunnen voorstellen. Dat je hier vroeger gespeeld hebt en dat je broer dan ineens burgemeester van de stad geworden is. Ik ben er best wel trots op.”