Hekwerk om voetbalclub moet meedogenloze wilde zwijnen tegenhouden

BERGEIJK - Halve maatregelen zijn niet meer genoeg, hebben ze gedacht. Daarom wordt woensdag een begin gemaakt met het neerzetten van een hekwerk om de velden van voetbalvereniging RKSV De Weebosch. Want de club heeft genoeg van de constante dreiging van vandalen. Wat voor soort vandalen dat zijn? Wilde zwijnen.

En die zwijnen kunnen meedogenloos zijn. "Als ze met zijn zessen komen en de neus gaat in de grond, dan is alles vernield", zegt Jan de Backer, bestuurslid van de club. Het duurt ongeveer een week voordat het hekwerk er staat. De gemeente en de vereniging delen de kosten.



Hoeveel wilde zwijnen er in Zuidoost-Brabant rondlopen, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het er steeds meer worden. Wilde zwijnen hebben zich een aantal jaren geleden vanuit Limburg in de natuurgebieden rondom Eindhoven gevestigd. Het lukt de jagers niet om de populatie onder controle te krijgen omdat de dieren zich razendsnel voortplanten.



Ongelukken

In de omgeving Bergeijk zijn al diverse ongelukken gebeurd. En ook diverse boeren zijn gedupeerd doordat de zwijnen schade op het land aanrichten, weet De Backer. "Ik heb zelf een boerderij en had ook schade aan mijn gewassen. Op een gegeven moment weet je, de volgende keer is het sportpark aan de beurt."



Volgens het bestuurslid zijn al op vijftig meter van het sportpark wilde zwijnen afgeschoten. En die dreiging zal alleen maar toenemen als het hekwerk er niet was gekomen. "Het fokt gruwelijk hard, die wilde zwijnen. Daar moet je dan iets tegen doen."