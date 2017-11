Schoonmaakster jaagt overvaller van casino in Breda weg

BREDA - Er is woensdagochtend geprobeerd een overval te plegen op casino Pierre de Jonge in Breda. Een schoonmaakster wist de man weg te jagen. De politie is op zoek naar de verdachte.

De man meldde zich bij de ingang aan de achterkant van het casino in de Nieuwstraat. Een schoonmaakster was daar bezig en deed een deur open. De overvaller wilde toen zijn slag slaan.

Schermutseling

Er ontstond een schermutseling tussen de schoonmaakster en de overvaller. De verdachte koos er uiteindelijk voor om de benen te nemen.



De verdachte is een lange man van ongeveer 40 jaar met een smal postuur. Hij heeft blond haar.



Het casino zit aan de Lange Brugstraat. De speelhal zou om negen uur open gaan.

Pierre de Jonge

Pierre de Jonge heeft zes speelhallen in Brabant. Twee vestigingen zitten in Breda. De andere hal zit aan de Havermarkt. Die werd een aantal jaar geleden ook al eens overvallen.