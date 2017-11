Nieuwe ambulancepost in Almkerk geopend

ALMKERK - In Almkerk wordt woensdag een nieuwe ambulancepost geopend. Daarmee komt een langgekoesterde wens uit voor de regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord. De RAV wilde in het Land van Heusden en Altena een meer strategisch gelegen post in de buurt van Werkendam en Woudrichem.

In de nieuwe ambulancepost, ter hoogte van bioscoop Hollywoud in Almkerk, staat zeven dagen lang 24 uur per dag een ambulance. "Voor wat betreft de aanrijdtijd is dit echt winst", zegt Peter-Hans Vierhoeven van de ambulancevoorziening.



Satellietpost

Bij de brandweerkazerne in Genderen is nu alleen overdag een ambulance gestationeerd. In de toekomst moet daar ook 's avonds een voertuig komen te staan.



De burgemeesters van Aalburg, Werkendam en Woudrichem openen de ambulancepost.