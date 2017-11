Meester Danny praat met minister Slob: 'Hij moet luisteren en stoppen met zijn charmeoffensief'

BEEK EN DONK - Zijn verwachtingen zijn niet al te hooggespannen, maar toch hoopt meester Danny van de Goor uit Beek en Donk iets te kunnen betekenen voor zichzelf en zijn collega’s. Hij is een van de leraren die woensdagmiddag in gesprek gaat met minister Arie Slob van Onderwijs. Ze gaan praten over het lerarentekort, de werkdruk en het salaris in het basisonderwijs.

Van de Goor is meester op De Samenstroom in Gemert. Ook hij ervaart de problemen. “De salariskloof tussen mensen in het basisonderwijs en de rest van het onderwijs is ons een doorn in het oog. Het kan een reden zijn dat mensen niet voor dit beroep kiezen.”

Hoge werkdruk

Dat zorgt er ook weer voor dat de werkdruk voor hem en zijn collega’s oploopt en het tekort aan leerkrachten toeneemt. “Ik was laatst getroffen door een spitaanval en kon een week niet werken”, vertelt Van de Goor. Slechts twee van de vijf dagen was er een invaller.

“Op één dag hebben vier mensen voor de klas gestaan: de directeur, de adjunct-directeur, een intern begeleider en mijn collega van de andere groep 8. De andere dag is de groep verdeeld over de andere klassen. En een dag zijn de kinderen naar huis gestuurd. Zo nijpend is het.”



'Probleem speelt nu'

Hij wil dat de minister woensdagmiddag echt naar hem en de andere leraren luistert. “Er wordt iedere keer geroepen dat er 700 miljoen euro wordt geïnvesteerd. Maar voordat dit er daadwerkelijk ligt, is het 2021. Dat betekent dat al die kinderen die nu bij mij op school zitten niet het onderwijs krijgen dat ze verdienen. Het probleem speelt nu.”

Toch verwacht hij niet al te veel van het gesprek. “Ik ga er vanuit dat ik ontevreden naar huis ga. Het is een volledig geregisseerde bijeenkomst, waarbij de vragen van tevoren al ingeleverd moesten worden. Ook hebben we maar een uur om de drie thema’s te bespreken. Dus ik verwacht eigenlijk heel veel door ambtenaren voorbereide antwoorden en weinig harde beloftes.”



De leraren willen voor volgende week dinsdag van minister Slob horen wat hij aan de problemen gaat doen. Als ze hier niet tevreden over zijn, wordt er op 12 december weer gestaakt. Net als vorige maand.