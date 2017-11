Voor Sinterklaas een glinsterende chocoladeletter met 18 karaats goud in je mik

EINDHOVEN - 18 karaats goud, dat rechtstreeks in je maag belandt. Chocolatier Coco & Sebas met twee winkels in Eindhoven en Best maakt chocoladeletters met zuiver, echt bladgoud erop. Je kunt het zelfs eten zonder dat je tanden eruit vallen. Waarom? "We wilden een super exclusieve letter maken", zegt Remy Rombouts, bedenker van de chique letter.

In aanloop naar Sinterklaas wilde de luxe chocolatier iets nieuws verzinnen, iets wat misschien nét iets over de top is. Na wat brainstormen kwamen ze op de gedachte: "We hebben gouden letters in onze naam en we dachten, waarom maken we dan geen gouden chocoladeletter?"



Pincet

En zo geschiedde. De handgemaakte chocoladeletters zijn behalve in puur, melk en wit ook in caramel en amandel-anijssmaak te krijgen. Het goud wordt met uiterste precisie op de letters gelegd. Soms wordt het voorzichtig op gestrooid, soms komt er zelfs een pincet aan te pas.



De letter moet tenslotte een superdeluxe uitstraling hebben, iets waar je gezien mee kunt worden. Een glinsterend sieraad onder de chocoladeletters.



Flinterdun

Of het een probleem is om goud te eten? "Het goud is flinterdun, nog dunner dan papier", zegt eigenaar Bas de Vet. "Op deze manier kun je het goed eten, in tegenstelling tot zilver en brons. Dat is niet goed voor je maag. Maar goud kan geen kwaad, je merkt niet eens dat je het eet. Het goud heeft geen smaak."



De chocoladeletters worden alleen op bestelling gemaakt en kosten 33 euro per stuk.