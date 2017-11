Overleden Jermaine (27) en Eveline (34) te zien in nieuw seizoen 'Over Mijn Lijk'

AMSTERDAM - Jermaine de Wind uit Tilburg en de Eindhovense Eveline Koopmans zijn allebei te zien in het nieuwe seizoen van 'Over Mijn Lijk', het programma van BNN/VARA waarin ongeneeslijk zieke jongeren worden gevolgd. Beiden zijn inmiddels overleden. De 27-jarige Jermaine verloor in september de strijd tegen acht tumoren in zijn hoofd, Eveline overleed een jaar eerder aan de gevolgen van baarmoederhalskanker. Ze werd 34 jaar.

Eveline was ook in de vorige serie van 'Over Mijn Lijk' te zien. In acht afleveringen vertelde de Eindhovense hoe het is om met uitgezaaide baarmoederhalskanker te leven.





Eind 2013 kreeg ze te horen dat ze nog maar een jaar te leven had, maar de dood bleef uit, iets dat Eveline mentaal slecht kon verdragen. "Ik heb eigenlijk altijd naar de dood toe geleefd", vertelde ze eerder. "Ik was al zo lang ziek en al zo lang op mijn toppen bezig om alles te ervaren en tot me te nemen en te delen. Je weet dat je daar een prijs voor moet betalen en dat einde komt maar niet en komt maar niet en je hikt er tegenaan."Bij fitnessinstructeur Jermaine uit Tilburg werd in 2008 een agressieve vorm van hersenkanker geconstateerd, toen hij pas 18 jaar oud was. Hij rookte niet, dronk niet, hij sportte iedere dag en leefde zo gezond mogelijk. Net voor kerst vorig jaar kreeg Jermaine, inmiddels vader van twee kinderen, te horen dat er acht hersentumoren in zijn hoofd zaten.Strijdlustig begonnen hij en zijn vriendin een crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor een speciale, zeer kostbare behandeling in Amerika. "Het is een laatste redmiddel. Als dit niet lukt, kan ik niets meer", aldus Jermaine. "Ik wil mijn kinderen Hayley en Noah zien opgroeien en oud worden met mijn vriendin Lisette. Het voelt oneerlijk en het is heel hard. Maar ik was altijd al een vechter en nu ook."De behandeling in Amerika die er uiteindelijk dankzij de hulp van velen kwam, leek in eerste instantie succes te hebben. De tumoren verdwenen. Na de behandeling in Amerika had hij drie schone MRI-scans.De klap kwam dan ook hard aan toen in juli bleek dat er een tumor met een grootte van een pingpongbal in zijn hoofd bleek te zitten. Daarna ging Jermaine snel achteruit. Hij kon niet meer bewegen, niet meer slikken en niet meer praten. Twee maanden later overleed Jermaine in een hospice. 'Over Mijn Lijk' is vanaf donderdag wekelijks te zien op NPO1.