Bep, Gerrie en Liesbeth zijn om op te eten: 75-plussers poseren voor stroopwafelactie

DEN BOSCH - Bep, Gerrie, Liesbeth, Riet en nog een handjevol 75-plussers uit Den Bosch zijn de komende weken op alle treinstations in Nederland te vinden. De hoogbejaarde modellen poseerden voor een nieuwe actie van het Nationaal Ouderenfonds. Posters met hun foto hangen op alle perrons van de NS. "We laten hiermee zien dat we als ouderen nog best iets kunnen en nog lang niet uitgerangeerd zijn."

De dames komen wekelijks bij elkaar in 'Ut Meijerke', een ontmoetingsruimte in Den Bosch. Ze drinken koffie, handwerken wat of maken samen uitstapjes. Toen ze werden gevraagd om mee te doen aan de stroopwafelactie van het Nationaal Ouderenfonds, twijfelden ze geen moment. 'Er zijn ontzettend veel ouderen in Nederland die wat extra's goed kunnen gebruiken.'



Activiteiten voor eenzame ouderen

Van elke verkochte stroopwafel gaat 20 procent naar het Ouderenfonds. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten voor eenzame ouderen. "Nee, het is niet erg dat het niet naar ons clubje gaat," zegt Gerrie. "Ik persoonlijk kan nog best het een en ander doen, maar er zijn ouderen die helemaal niks kunnen dus het is goed dat het daaraan besteed wordt."



Vol trots kijken de 75-plusmodellen naar hun beeltenis op de posters. Bep is trots dat een poster met haar beeltenis op het station in Den Bosch hangt, haar eigen stadje. Ze prijkt ook op de verpakkingen van de stroopwafels. Van de fotoshoot in een studio in Waalwijk maakten ze met zijn allen een hele gezellige dag."Het was een feestdag voor ons. We werden 's ochtends opgehaald met een busje en in de studio kregen we koffie met gebak en daarna allerlei hapjes en drankjes." De fotograaf had voor ieder afzonderlijk heel veel aandacht en bovendien, vult Gerrie nog aan: "Het was een jonge fotograaf, ik vond het een hele leuke man!""We kunnen op deze manier laten zien dat we er nog steeds bij horen," zegt Liesbeth. "Ik vind het persoonlijk heel wat om te merken dat we nog iets waard zijn." Riet: "Ik had nooit verwacht om op mijn leeftijd nog fotomodel te zijn."Gerrie maakte van de gelegenheid gebruik om Oeteldonk te promoten. "Wij zingen met carnaval in Den Bosch 'en nou die hendjes de lucht in'. Dus dat heb ik op de foto ook gedaan, want dan ga ik meteen heel vrolijk lachen."