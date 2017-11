Voormalig Willem II-speler Ibrahim Kargbo niet vervolgd voor matchfixing

TILBURG - Ex-voetballer Ibrahim Kargbo wordt niet vervolgd voor het verkopen van wedstrijden in dienst van Willem II. Het Openbaar Ministerie laat de man uit Sierre Leone gaan vanwege een gebrek aan bewijs.

Kargbo werd na uitgebreid onderzoek van De Volkskrant in verband gebracht met matchfixing. De bekende matchfixer Wilson Raj Perumal gaf toe dat hij afspraken had gemaakt met Kargbo, toen de middenvelder bij Willem II speelde. De voetbalbond KNVB stelde later dat matchfixing door Kargbo in zeker één duel bewezen is.



Het OM laat weten dat uit strafrechtelijk onderzoek door de politie gebleken is dat er contact was tussen Perumal en Kargbo. Laatstgenoemde heeft echter altijd ontkend en er is geen hard bewijs gevonden waarmee Kargbo kan worden vervolgd.



“Zelfs indien iemand een moord bekent, maar dit wordt niet ondersteund door andere bewijsstukken in het dossier, dan kan de moord niet bewezen worden. Eén verklaring is geen bewijs in het strafrecht”, aldus het OM.



Matchfixing anders aanpakken

Het besluit om Kargbo niet te vervolgen, is voor het OM aanleiding om onderzoek te laten doen naar de strafbaarstelling van matchfixing. De term komt nu niet voor in het Wetboek van Strafrecht en matchfixers kunnen alleen vervolgd worden voor niet-ambtelijke corruptie, oplichting of witwassen.



Het OM laat ook de invoering van een meldplicht bij vermoedens van matchfixing onderzoeken. Bijvoorbeeld clubs, trainers en medespelers zijn dan verplicht om het te melden als een speler contact heeft met een mogelijke matchfixer. Als ze dat niet doen, kunnen ze worden vervolgd. Als er nu al zo'n meldplicht was geweest, was er volgens het OM mogelijk wel voldoende grond om Kargbo te vervolgen.