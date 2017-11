Zwarte Porsche scheurt door woonwijk, bestuurder (27) opgepakt

EINDHOVEN - Een 27-jarige scheurmaniak uit Best racete woensdagochtend met zijn zwarte Porsche rond in Eindhoven. Hij reed met ‘hoge snelheden’ door een woonwijk om onder een politiecontrole uit te komen. Agenten wisten hem uiteindelijk toch aan te houden na een korte achtervolging.

De politie had de snelheidsduivel al in het vizier op het Floraplein in Eindhoven en wilde hem laten stoppen. Hij zag dit niet zitten en scheurde verder. Agenten zetten daarom de achtervolging in.



Klemgereden door politie

De man kon uiteindelijk gestopt worden toen hij door de politie geblokkeerd werd op de St. Wirostraat. Hij werd klemgereden door meerdere politieauto’s.

De man is aangehouden omdat hij voor ‘ontoelaatbare onveilige situaties’ zorgde. Niet alleen reed hij te hard, hij gaf ook nog eens geen richting aan. Hoe hard de bestuurder precies reed, is niet bekend. De politie heeft dit niet gemeten.