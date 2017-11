Fietspad tussen Beek en Donk en Lieshout geeft licht in het donker

Glow-in-the-darkfietspad in Laarbeek

BEEK EN DONK - Het glow-in-the-darkfietspad tussen Beek en Donk en Lieshout is woensdag geopend. Het speciaal verlichte fietspad is een ideetje van de jeugdgemeenteraad. Fietsers zullen zich er een stuk veiliger voor voelen, denkt de raad.

Het fietspad langs het Wilhelminakanaal is slecht verlicht. Met lichtgevende strepen moet het fietspad beter zichtbaar worden. Dat is duurzamer en goedkoper dan lantaarnpalen.



Er zijn strepen op het midden van het fietspad gezet met glow-in-the-darkverf. De verf slaat overdag energie op en in het donker geven ze licht. De strepen geven acht tot twaalf uur licht.