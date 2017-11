Handjevol tips over diefstal politie-uniformen uit stomerij

ZEVENBERGEN - De daders van de roof van politiekleding begin oktober uit een Zevenbergse stomerij zijn nog niet gepakt, maar de zaak heeft wel een handjevol tips opgeleverd. Die worden nu één voor één nagetrokken. De diefstal was maandag in Bureau Brabant en dinsdagavond was de zaak in Opsporing Verzocht te zien.

In de opsporingsprogramma’s werden bewakingsbeelden getoond. Daarin was te zien dat twee mannen met bivakmutsen de winkel aan de Koperslagerij in rennen en naar de uniformen graaien. Ze lijken precies te weten waar ze moeten zijn. De dieven gaan er kort daarna vandoor in een auto.



Legitimatiebewijs

De daders hebben twintig kledingstukken meegenomen: broeken, jassen en poloshirts. De politie vreest dat criminelen zich hiermee voor gaan doen als agenten. ''Wie twijfelt aan een agent, moet zijn legitimatiebewijs vragen'', zegt de politie.

In Nederland zijn drie locaties waar politiekleding naartoe wordt gebracht om te worden gereinigd. De stomerij op industrieterrein Zwanengat in Zevenbergen is er daar één van.