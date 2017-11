Eindhovens stel reisde de hele wereld over en schreef een boek

EINDHOVEN - Ze hadden het een beetje gehad met de 'ratrace' die het leven in Nederland was. Hele dagen werken en in het weekend de agenda ramvol met afspraken. Geen moment om even adem te halen. In 2014 bedachten Eindhovenaren Ingeborg van den Ban en Twan Koenders op vrijdag dat een wereldreis maken een goed plan zou zijn en de dag erna hakten ze de knoop door. Nu is er zelfs een boek.

Het duurde, nadat het stel de knoop had doorgehakt, nog bijna twee jaar voordat ze konden vertrekken. Zowel Ingeborg als Twan hadden een hele goeie baan. Maar om anderhalf jaar de wereld rond te reizen, hadden ze een substantieel bedrag nodig en moest er gespaard worden.



Ingeborg: "We moesten echt wat zuiniger aan gaan doen. Minder kleding kopen, vooral in de uitverkoop shoppen en minder uit eten gaan. Het was niet echt moeilijk. We wisten waar we het voor deden."



Landrover

Half juni 2016 vertrok het stel. Ze startten hun avontuur in Turkije en via Afrika, India, Australië en Nieuw-Zeeland kwamen ze uiteindelijk weer in Afrika terecht. En daar begon eigenlijk een tweede avontuur. Want met een uit Nederland geïmporteerde Landrover, compleet met waterreservoirs en bedden, reden de twee door dwars door Afrika en Europa naar huis.



Huwelijksaanzoek

Hoogtepunt van hun reis was toch echt het huwelijksaanzoek dat Ingeborg kreeg aan de voet van de Tafelberg in Kaapstad. Verloofd en al keerden ze huiswaarts.



Ingeborg: "Op een wildpark sliepen we op een camping waar de wilde dieren vrij spel hadden. Dat zorgde ervoor dat we op hele korte afstand vier olifanten langs zagen lopen. We hebben ze even gevolgd, ze aten rustig blaadjes van de bomen. Dat is toch heel bijzonder. Ook de hyena op twee meter achter je vergeet je niet snel. We vlogen van onze stoel van schrik, maar de hyena schrok ook", vertelt Ingeborg lachend.



Eenmaal thuis heeft Twan zijn oude baan inmiddels weer terug, Ingeborg solliciteert volop. Ze proberen de rust die ze tijdens de reis hadden, te behouden. Het reisvirus heeft Twan en Ingeborg wel voorgoed besmet. Nu al plannen ze al weer een volgende reis. Maar eerst even trouwen...