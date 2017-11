Opa Piet (79) rapt over storende mobieltjes: 'It's time to look up, bitch'

DEURNE - 'Wees eens niet een hele dag met je verrekte telefoon bezig!' Het is een grote ergernis van de 79-jarige Piet Willems uit Deurne. Al die jonge mensen die maar dag en nacht met hun mobiele telefoon bezig zijn. Om de doelgroep te bereiken en zijn boodschap over te brengen, maakte hij met zijn kleinzoon een rapvideo.

Opa Willems werd door kleinzoon Mick Ramgrab omgedoopt tot Lil Pete voor het filmpje. En dan gooit hij er teksten uit als: ‘It’s time to look up bitch, here smell my new cologne’. Iets netter en vrij vertaald: ‘Kijk eens op en zie wat er om je heen gebeurt’.



De 20-jarige Mick maakt vaker van dit soort video’s, mede door zijn opleiding tot audiovisueel specialist op het ROC in Hilversum. Hij had een nieuw onderwerp nodig voor zijn volgende video en toen kwam zijn opa met het voorstel om iets te doen met zijn ergernis(sen).



“Als ik op een bankje in een park zit en er komt iemand naast me zitten, zit een gesprek er tegenwoordig niet meer in. Diegene pakt meteen z’n mobiel en stort zich op die telefoon”, vertelt Piet. "Maar het gebeurt ook als mensen bij iemand op bezoek gaan."Zijn kleinkind zag ook wel meteen een rol voor hem weggelegd. Mick schreef de tekst van het nummer, opa nam de rap en de hoofdrol in de video op zich. “Het was heerlijk om te doen”, zegt de ster in spé. “We hebben ontzettend veel lol gehad en heel veel gelachen tijdens de opnames.”De clip van Lil Pete heeft ook meteen internationale allure. Alleen maar filmen in Deurne was ook wat saai, dus togen Piet en Mick drie dagen naar Londen. “Al zie je daar maar weinig van terug. Je ziet eigenlijk alleen de Big Ben terug in de video, terwijl we er toch een hele dag hebben gefilmd. Maar zo gaat dat nou eenmaal in de filmwereld.”In Deurne scheurt hij met zijn broers door de straten op een scootmobiel. In totaal is het duo iedere zondag, vijftien weken lang, bezig geweest met de rapvideo. Van begin tot eind. “Mijn Engels is erg slecht. Dus ik heb bepaalde zinnen wel vijftig tot zestig keer opnieuw moeten doen”, aldus Piet.Erg vond hij dat niet. “Het werd juist steeds leuker om te doen. We hebben ontzettend fijn samengewerkt.”