Militaire training voor spelers PSV: rennen door de modder en sjouwen met een boomstam

OIRSCHOT - De selectie van PSV heeft dinsdag flink de spierballen laten rollen bij een pittige training op het militaire oefenterrein van de Koninklijke Landmacht op de Oirschotse Heide. De spelers werden 's ochtends vroeg in de kleedkamer door coach Philip Cocu verrast met de mededeling dat de regulier training niet doorging. Vervolgens werden ze per legertruck naar de Oirschotse Heide gebracht.

Vervolgens volgde er een hele dag vol drill-oefeningen waarbij alles draaide om de basisprincipes van de landmacht: discipline, precisie, kracht en toewijding. In een groene overall werd er gerend door de modder, push-ups en sit-ups gedaan en gesjouwd met boomstammenj.



'Ook in de modder wil ik de beste zijn'

"We blijven topsporters, dus ook in de modder op de heide wil ik de beste zijn", aldus Joshua Brenet. Ook aanvoerder Marco van Ginkel kijkt met een goed gevoel terug op de militaire training: "Hartstikke mooi om een keer mee te maken".