101-jarige Tilburgse beroofd in eigen huis: 'Wat een lafbek. Mijn oma is zó over de zeik!'

TILBURG - Ze is 101, maar nog altijd zeer pienter en ze woont zelfs nog zelfstandig: mevrouw Vermeiren uit Tilburg. Dinsdag werd ze in haar eigen huis beroofd door iemand die met een smoes binnen wist te komen. Hij ging er vandoor met 1100 euro, geld dat ze speciaal in huis had voor de kinderen en kleinkinderen als sinterklaascadeau. Kleindochter Hanneke Broekx is laaiend: "Wat een lafbek. Ik hoop dat ze 'm zullen pakken."

De man van ongeveer 20 jaar oud belde dinsdagmiddag aan bij Vermeiren. "Hij beweerde dat hij van een kabelmaatschappij was en dat ze nog 50 euro terugkreeg", vertelt Hanneke. "Mijn oma vroeg hem om zich te legitimeren, en dat deed hij. Vervolgens liet ze hem binnen."



Kistje op geheime plek

De man was vriendelijk en netjes en hij legde geduldig uit dat hij het geld kon laten overmaken op de bank, maar dat het wel even zou duren voordat het op de rekening zou staan. "Toen opperde hij om het contant te betalen, maar hij had alleen maar 100 euro op zak", aldus Hanneke. "Vervolgens heeft mijn oma uit een kistje dat op een geheime plek lag 50 euro aan wisselgeld gehaald."



Toen de man was vertrokken, had het slachtoffer meteen het gevoel dat er iets niet klopte. Meteen daarna zag ze dat alle cadeau-enveloppen voor Sinterklaas waren verdwenen. "Mijn oma is zó over de zeik", zegt Hanneke. "Dat ze dit op haar leeftijd nog moet meemaken! Ze is nog steeds heel pienter en doet altijd alles op slot, zelfs de keuken en de linnenkast. Nu is ze zo boos dat ze gisteren riep: ik had 'm geslagen met m'n stok!"



Emotioneel gedicht

Hanneke schreef na de beroving een emotioneel gedicht dat ze plaatste op Facebook. De reacties stromen binnen. Het Sinterklaascomité in Tilburg gaat een cadeaupakket voor oma Jo samenstellen, dat ze binnenkort aan haar overhandigen. Als steun, voor wat haar is overkomen.



De verzekeringsmaatschappij zal het gestolen bedrag terugbetalen aan de 101-jarige Tilburgse.