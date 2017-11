Justitie eist vier jaar tegen No Surrender-captain Corin D. in Trefpuntzaak

'S-HERTOGENBOSCH - Celstraffen van twee tot acht jaar. Dat eiste de officier van justitie woensdag tegen vier verdachten uit de grote Trefpuntzaak. De mannen zouden afspraken hebben gemaakt en drugsproductie hebben georganiseerd vanuit een partycentrum in Best. Dat bedrijf was een dekmantel voor criminelen uit het hele land, een 'rovershol' zoals het OM al vaker omschreef.

De politie viel het partycentrum De Party King binnen op 4 april 2016 tijdens een ongekend grote actiedag in het hele land waarbij 55 mensen werden gearresteerd.



Vermoord

Een groot deel van die verdachten is intussen al voor de rechter geweest en een fors deel is veroordeeld. Een van de verdachten -Leon Viellevoije uit Moergestel- had ook vandaag moeten terechtstaan maar werd begin dit jaar vermoord. Die zaak is nog onopgelost.



De vier mannen die woensdag en donderdag in Den Bosch voor de rechter stonden, worden door de officier van justitie gezien als centrale figuren. Ze zouden te maken hebben gehad met drugslaboratoria in het Belgische Oud-Turnhout en in Moergestel. Bovendien zouden ze achter een drugsdumping met een busje zitten.



Corin uit de Vogeltjesbuurt

Het OM beschouwt verdachte Corin D. (38) uit Tilburg als de leider, 'het gezicht van de organisatie'. Hij zou vijf productieplekken en opslaglocaties voor synthetische drugs onder zich hebben gehad. In de Party King in Best is hij zever keer gezien door het observatieteam van de politie en vier keer afgeluisterd. Tegen hem werd vier jaar cel geëist.



Jacobus Johannes Josephus D., roepnaam Corin, komt uit een bekende Tilburgse misdaadfamilie. Hij is al vaker veroordeeld voor drugshandel. Hij is ook captain bij motorclub No Surrender. Eerder dit jaar nog kocht de gemeente Tilburg zijn huis in de Vogeltjesbuurt.



Spraakmakend boek over onderwereld

Corin D. komt ook uitgebreid voor in het geruchtmakende boek 'De Achterkant van Nederland', van Pieter Tops en Jan Tromp. Hij kondigde eerder dit jaar aan uit de onderwereld te stappen en een broodjeszaak te beginnen, maar dat lijkt nog niet helemaal te lukken.



De tweede man naast Corin D. was Tilburger Frank W. (45) Hij is de enige van het viertal dat nog in voorarrest zit. Door hem te arresteren in het voorjaar van 2015, kwam de politie de rest van de verdachten op het spoor . Tegen W. werd acht jaar cel geëist, wegens zijn prominente rol in de drugsbende. Jan V. (66) die in Oud-Turnhout (B) werd opgepakt, verleende hand- en spanddiensten als chauffeur. Hij hoorde 3,5 jaar celstraf eisen en Tilburger De C. (53) -ook een helper- twee jaar.Het proces tegen deze vier mannen verliep tot nu toe moeizaam. Mede omdat een verdachte het vertrouwen opzegde in zijn advocaat. Nog niet iedereen is voor de rechtbank verschenen. De vermeende top van de bende komt later aan bod. Het OM kon eerder al flinke tikken uitdelen aan andere verdachten. Eerder dit jaar verdwenen de mensen achter de tralies die in een boerderij een drugslab in Stevensbeek hadden opgezet. Een van die verdachten, Ton 'drugsopa' van D. , werd ook woensdag nog even genoemd.