Slachtoffer aanrijding Zeeland ligt zwaargewond in het ziekenhuis

ZEELAND - De 42-jarige man die zondag werd aangereden in Zeeland, ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis. Het slachtoffer heeft een dubbele beenbreuk, zware hersenschudding en verwondingen in het gezicht.

De bestuurder is maandag vrijgelaten. Hij schepte zondagmiddag de voetganger in de berm. Het slachtoffer werd aangereden toen hij zijn vrouw en twee kinderen probeerde te beschermen. Zij bleven ongedeerd. De automobilist ging er na het ongeluk vandoor.

Beschonken

Later is de bestuurder opgepakt bij zijn huis in Schaijk. Hij bleek te veel gedronken te hebben.

Agenten vonden bij zijn huis ook een beschadigde auto.