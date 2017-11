Lekkende kraan zorgt voor schimmels zo groot als paddestoelen in huis in Tilburg

TILBURG - Een lekkende kraan heeft voor grote problemen gezorgd voor een gezin in Tilburg Noord. De badkamer, de muren en vloer in de gang, het toilet en de woonkamer beneden: overal zitten vochtplekken. En die zorgen op hun beurt weer voor de meest onsmakelijke schimmels. Het gezin is ten einde raad: "Ik heb hier wel drie kinderen. Ik wil dat er iets aan gedaan wordt!"

Gwendaly Sirvania was maar wat blij toen ze een paar jaar terug met haar man en kinderen een flatje kon verruilen voor een gezinswoning in Tilburg Noord. Maar zo blij is ze al lang niet meer.



Kletsnat

Het vochtprobleem was er waarschijnlijk al drie jaar. Maar vijf maanden geleden kwam het gezin erachter. Bron van het kwaad was dus de lekkende kraan in de badkamer. "Hieronder zat een gat", wijst Gwendaly naar de kraan in de badkamer. "Dat waren ze vergeten dicht te kitten. Dus elke keer als we doucheten, kwam daar het water in. Heel de muur werd kletsnat."



De woningcorporatie heeft de kraan en de tegelmuur inmiddels vervangen. Maar daarmee is de familie nog niet uit de problemen. Want overal in het huis zit vocht. En als gevolg daarvan zijn er rottende plinten en afbladderende verf.



Misverstand

Theo Vonk, hoofd onderhoudsbedrijf van woningcorporatie TBV Wonen, de eigenaar van het huis, vindt het allemaal heel vervelend. Reden dat het zo uit de hand kon lopen, is volgens hem een misverstand: "We zijn elkaar misgelopen. De familie heeft niet met ons, maar met de GGD contact gezocht. Daardoor waren de vochtproblemen pas veel later bij mij bekend. Als huurders een probleem hebben, moeten ze dat zélf bij ons melden."



Maar Vonk belooft dat alles wordt opgelost. "Alle schade die een gevolg is van de lekkage, wordt door ons gerepareerd. We willen dit zo snel mogelijk opgelost hebben."