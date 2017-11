Brabantse shoarmazaken willen af van Thuisbezorgd.nl en starten eigen website

TILBURG - Brabantse eigenaren van shoarmazaken willen af van Thuisbezorgd.nl. Het percentage dat ze moeten betalen voor het gebruik van de website Thuisbezorgd.nl wordt per 1 januari verhoogd van 12 naar 13. De restauranteigenaren vinden dat veel te veel en gaan een eigen website beginnen.

Yassar Uguz heeft een shoarmazaak in de Oerlesestraat Tilburg. Samen met zijn oom verkoopt hij het ene broodje shoarma na het andere. De verhoging van de afdracht aan Thuisbezorgd.nl is hem, net als vele anderen, in het verkeerde keelgat geschoten. Na wekenlang overleggen met collega's is nu besloten zelf een eigen website te beginnen.



Eigen website

Het systeem moet hetzelfde werken als Thuisbezorgd.nl maar dan stukken goedkoper. Uguz: "We hebben een vereniging opgericht met inmiddels 100 á 150 leden in Brabant. We organiseren het graag in Brabant, dat is goed te overzien. Per maand gaat iedereen 25 euro betalen, een stuk goedkoper dan het nu is."



Uguz weet nog niet zeker wanneer de nieuwe website online gaat. "Het moet wel goed zijn, de kinderziektes moeten er nog uit. Maar op 1 januari zullen er een heleboel stoppen met Thuisbezorgd.nl, want de meesten zitten met hun handen in het haar. Misschien is het over 3 á 4 jaar wel 20 procent dat we moeten afdragen."



Thuisbezorgd.nl

Directeur Jitse Groen van Thuisbezorgd.nl zegt niets te weten van ongeruste Brabantse restauranthouders. Hij snapt dat niemand graag een verhoging van de bijdrage wil. Groen: "De meeste restaurants zijn heel blij met ons. Wij zorgen voor nieuwe klanten. Wat veel mensen niet begrijpen is dat wij niet alleen een website zijn, maar dat onze marketing het allerbelangrijkste is. Thuisbezorgd.nl is de goedkoopste manier om nieuwe klanten te krijgen."



Groen laat daarom de tariefsverhoging naar 13 procent gewoon doorgaan.