Bijna een miljoen voor verkeersveiligheid en wegen in BoZ

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom krijgt 880.000 euro voor allerlei verkeersprojecten. In totaal hebben West-Brabant en de provincie voor zo’n 6 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Het geld in BoZ gaat onder meer naar het verbeteren van een aantal wegen en het asfalteren van fietspaden.

Ook komt er een fietsstraat op de Halsterseweg waar dagelijks veel scholieren overheen moeten. En de Steenbergseweg in Halsteren krijgt een rotonde. Daar wordt al jaren over gesproken. Het aanleggen kost bijna tweeënhalve ton.

Blije wethouder

Verkeerswethouder Yvonne Kammeijer is blij met het geld voor haar gemeente: “De subsidie is een enorme opsteker voor de mobiliteit en de verkeersveiligheid hier.’’

In Bergen op Zoom gaat het op dit moment om zeven projecten. Een deel van het geld gaat naar het geven van cursussen op het gebied van rijvaardigheid en de verkeersregels. Aan een aantal projecten is al begonnen, de rest volgt later.