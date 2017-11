Tonnen verdwenen na hack bij internationale bedrijven, spoorloze man (47) uit Boxtel verdacht

BOXTEL - Een 47-jarige man uit Boxtel wordt verdacht in een internationale fraudezaak. De politie deed woensdag huiszoekingen in drie woningen in Boxtel in verband met het onderzoek. Ook werden er meer dan twintig mensen gehoord die mogelijk medeplichtig zijn. De man is spoorloos.

De man heeft mogelijk tonnen buitgemaakt bij een e-mailhack van twee bedrijven. In de hack lukte het hem om in een emailcorrespondentie bij een grote zakendeal het bankrekeningnummer aan te passen. Hierdoor kreeg hij tonnen bijgeschreven nadat de deal beklonken was.

Geld spoorloos verdwenen

De politie begon met onderzoek naar de fraude na een melding van een Belgisch bedrijf in 2015. Het bedrijf zou geen geld hebben ontvangen na een deal met een bedrijf uit Jordanië. De twee hadden een afspraak over een levering van vliegtuigonderdelen ter waarde van een half miljoen euro. Alles was in kannen en kruiken, maar het overgemaakte bedrag kwam nooit aan bij het Belgische bedrijf. De Jordaanse zakenpartner bleek 'op geraffineerde wijze' om de tuin te zijn geleid.

Onderzoek naar het verdwenen geld leidde naar een 47-jarige man uit Boxtel. Een groot deel van het bedrag bleek namelijk overgemaakt naar rekeningen op zijn naam. Ook bleek dat bekenden van de man forse sommen geld op hun rekening kregen gestort, kort nadat het geld van de deal was verdwenen. Een groot deel van dat geld werd weer contant opgenomen en teruggegeven aan de 47-jarige hoofdverdachte.

Twist

De zaak kreeg volgens de politie nog een opmerkelijke twist toen er gedurende het onderzoek een email binnenkwam van het gedupeerde Belgische bedrijf. Daarin werd gezegd dat het geld alsnog goed terecht was gekomen en kon worden gestopt met het onderzoek. Uit IP-gegevens bleek echter dat de mail niet door het bedrijf was verstuurd, maar door de verdachte hacker.

De verdachte is op dit moment spoorloos. Volgens de politie wordt de man internationaal gesignaleerd.