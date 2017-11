Neergestoken Helmondse agent maakt het goed en mag donderdag ziekenhuis verlaten

HELMOND - De Helmondse agent Martin die een week geleden in zijn hals werd gestoken, maakt het goed en mag donderdag het ziekenhuis verlaten.

De agent wilde bemiddelen bij een conflict in een appartement aan de Kasteel-Traverse in Helmond. Hij werd daarbij plots door de bewoner aangevallen en met een mes gestoken. De agent liep daarbij een flinke wond in zijn hals op. De bewoner is aangehouden.



Als Martin het ziekenhuis verlaat moet hij nog wel een tijdje gebruikmaken van sondevoeding. Het slikken gaat nog niet goed, melden zijn collega’s op Twitter. Burgemeester Elly Blanksma bracht woensdagmiddag een bezoek aan de onfortuinlijke agent.Martin liet aan zijn collega’s weten dat hij nog steeds vooruitgang boekt en dat hij alle positieve berichten en steunbetuigingen erg waardeert. “Dat voelt erg goed en het helpt me echt bij mijn herstel. Ik wil iedereen daarvoor hartelijk bedanken”, aldus Martin.